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Самые яркие фото недели. 27 июня - 3 июля

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© AP Photo / Mark Lennihan
Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200703/30811194/photo-nedelea.html

Тихонечко приближаемся к пику лета 2020 года, абсолютно беспрецедентного (даже на памяти старожилов), а во многом - похожего на те, что были до коронавирусной пандемии.

Кому - отдых у воды (а как без него!). Некоторым - заботы о хлебе насущном. 

© Sputnik / Nina Zotina
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Иссушающая жара. Стихийные бедствия. Нашествие летучей "казни египетской".

Резонансные общественные события. Протесты. Примеры высокородного любопытства к повседневной жизни "на местах".

И конечно - меры предосторожности перед лицом коварного врага с кодовым названием COVID-19.

Все это - события, люди, эмоции, жанровые сценки, пейзажи - в нашей сегодняшней фотоленте.

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