Самые яркие фото недели. 27 июня - 3 июля

Кому - отдых у воды (а как без него!). Некоторым - заботы о хлебе насущном.
Иссушающая жара. Стихийные бедствия. Нашествие летучей "казни египетской".
Резонансные общественные события. Протесты. Примеры высокородного любопытства к повседневной жизни "на местах".
И конечно - меры предосторожности перед лицом коварного врага с кодовым названием COVID-19.
Все это - события, люди, эмоции, жанровые сценки, пейзажи - в нашей сегодняшней фотоленте.
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