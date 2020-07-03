Самые яркие фото недели. 27 июня - 3 июля

Тихонечко приближаемся к пику лета 2020 года, абсолютно беспрецедентного (даже на памяти старожилов), а во многом - похожего на те, что были до коронавирусной пандемии.

Кому - отдых у воды (а как без него!). Некоторым - заботы о хлебе насущном.

Иссушающая жара. Стихийные бедствия. Нашествие летучей "казни египетской".

Резонансные общественные события. Протесты. Примеры высокородного любопытства к повседневной жизни "на местах".

И конечно - меры предосторожности перед лицом коварного врага с кодовым названием COVID-19.

Все это - события, люди, эмоции, жанровые сценки, пейзажи - в нашей сегодняшней фотоленте.

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