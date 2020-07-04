Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают экзамены

Лето - пора, когда следует отчитаться за усвоенное на школьной скамье, а также попытаться поступить в ВУЗ.

Так было всегда и везде. Коронавирус, однако, внес свои коррективы.

Экзамены, в классическом их виде, проводятся далеко не повсеместно.

Во многих странах их организовали в режиме онлайн, а кое-где (например для молдавских выпускников) и вовсе отменили.

Если же преподаватели и ученики встречаются лицом к лицу, то в силу вступают меры противоэпидемической безопасности - термометрия, маски, дистанцирование, санитайзеры.

Все предосторожности и эмоции - в нашей фотоленте.

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