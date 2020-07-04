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Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают экзамены

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1485)
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© REUTERS / China Daily
Экзаменатор раздает тестовые задания студентам на предварительном экзамене в Хандане, Китай.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200704/30821782.html

Лето - пора, когда следует отчитаться за усвоенное на школьной скамье, а также попытаться поступить в ВУЗ.

Так было всегда и везде. Коронавирус, однако, внес свои коррективы.

Сдача ЕГЭ по литературе.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Экзамены, в классическом их виде, проводятся далеко не повсеместно.

Во многих странах их организовали в режиме онлайн, а кое-где (например для молдавских выпускников) и вовсе отменили.

Если же преподаватели и ученики встречаются лицом к лицу, то в силу вступают меры противоэпидемической безопасности - термометрия, маски, дистанцирование, санитайзеры.

Все предосторожности и эмоции - в нашей фотоленте.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1485)

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