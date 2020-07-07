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Музеи Московского Кремля заработали - фото

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Посетители рядом с колокольней Ивана Великого на территории Московского Кремля. 3 июля Музеи Кремля начали свою работу после окончания периода самоизоляции.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200707/30849770/Muzei-Moskovskogo-Kremlya-zarabotali.html

Открылась Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения. Вход — строго по сеансам.

Музеи Кремля начали свою работу после окончания периода самоизоляции. Открылась Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения. Вход — строго по сеансам, билеты продаются только онлайн. Запрещено обслуживание больших туров.

Всем гостям музея необходимо использовать маски и перчатки, которые они смогут приобрести их в кассе и музейном магазине. Сотрудники также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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