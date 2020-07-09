Игроки и болельщики: как прошли празднования чемпионства ФК "Зенит"

Клуб из Санкт-Петербурга обеспечил себе титул досрочно, еще 5 июля, обыграв на выезде "Краснодар" со счетом 4:2.

Домой футболисты "Зенита" возвращались в качестве триумфаторов. Клуб стал чемпионом России по футболу второй сезон подряд и в шестой раз в истории.

Свой статус они подтвердили и в домашнем матче против «Сочи», который выиграли 2:1.

После игры прошла церемония награждения и чествование чемпионов.

"Зенит" первым получил новый трофей, который РПЛ презентовала в феврале. Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15. В прошлом розыгрыше турнира "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил трофей на вечное хранение.

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