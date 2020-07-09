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Игроки и болельщики: как прошли празднования чемпионства ФК "Зенит"

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© Sputnik / Alexei Danichev
Игроки ФК "Зенит" на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги с ФК "Сочи".
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Sputnik Молдова
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Клуб из Санкт-Петербурга обеспечил себе титул досрочно, еще 5 июля, обыграв на выезде "Краснодар" со счетом 4:2.

Домой футболисты "Зенита" возвращались в качестве триумфаторов. Клуб стал чемпионом России по футболу второй сезон подряд и в шестой раз в истории.

Игроки ФК Уфа Кэтэлин Карп (справа) и Боян Йокич
© Sputnik / Дмитрий Кандинский
СМИ: "Зенит" заинтересовался Кэтэлином Карпом

Свой статус они подтвердили и в домашнем  матче против «Сочи», который выиграли 2:1.

После игры прошла церемония награждения и чествование чемпионов.

"Зенит" первым получил новый трофей, который РПЛ презентовала в феврале. Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15. В прошлом розыгрыше турнира "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил трофей на вечное хранение.

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