Самые яркие фото недели. 4 - 10 июля

Можно получить массу положительных эмоций, завоевав престижный спортивный трофей, но сходить на пляж (да еще попозировать там фотографам) - тоже удовольствие не из последних.
Поучаствовать в празднике, полюбоваться на Луну или на феерическую грозу, ощутить "нормальный летний дождь".
А меры предосторожности - они остаются в силе, даже если парки, бары и прочие присутственные места открылись.
Это лето-2020, которое мы проводим в сюрреалистическом соседстве с COVID-19.
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