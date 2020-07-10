Самые яркие фото недели. 4 - 10 июля

Коронавирус никуда не ушел, но человечество стремится вернуться к обычной повседневной жизни, с ее заботами и радостями.

Можно получить массу положительных эмоций, завоевав престижный спортивный трофей, но сходить на пляж (да еще попозировать там фотографам) - тоже удовольствие не из последних.

Поучаствовать в празднике, полюбоваться на Луну или на феерическую грозу, ощутить "нормальный летний дождь".

А меры предосторожности - они остаются в силе, даже если парки, бары и прочие присутственные места открылись.

Это лето-2020, которое мы проводим в сюрреалистическом соседстве с COVID-19.

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