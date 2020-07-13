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Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото

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Комета NEOWISE в небе на фоне серебристых облаков
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200713/30915593/Neowise-comet-foto.html

В эти дни жители Земли смогут увидеть одну из крупных комет - C/2020 F3 (NEOWISE). Астрономы обнаружили ее еще 27 марта, но тогда она была на расстоянии почти 300 миллионов километров от Солнца.

Ближе всего к Земле Neowise подлетит 22 июля. Она будет на расстоянии около 103 млн километров. Но с 14 июля два ее "хвоста" станут хорошо заметны на ночном небе даже невооруженным глазом.

Лучше всего наблюдать Neowise за городом. Она, конечно, не такая яркая, как Хейла-Боппа, но найти ее можно. Особенно, если под рукой есть бинокль, телескоп или подзорная труба. Если у вас таких приборов сейчас нет - смотрите, как выглядит космическая путешественница на фото. 

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Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
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