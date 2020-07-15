"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"

На ее реализацию ушло три года. И вот 15 июля 1975 года проект перешел в фазу практической реализации, закончившейся стыковкой советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон".
Событие вошло в историю как "рукопожатие в космосе".
Мир увидел в этой эпопее перспективу мирного научно-технического сотрудничества между СССР и США и большую надежду на разрядку международной напряженности, на построение безопасного мира.
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