"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"

Советско-американская программа была утверждена 24 мая 1972 года межгосударственным Соглашением о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

На ее реализацию ушло три года. И вот 15 июля 1975 года проект перешел в фазу практической реализации, закончившейся стыковкой советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон".

Событие вошло в историю как "рукопожатие в космосе".

Советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов вместе с американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном провели вместе на орбите 46 часов и 36 минут.

Мир увидел в этой эпопее перспективу мирного научно-технического сотрудничества между СССР и США и большую надежду на разрядку международной напряженности, на построение безопасного мира.

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