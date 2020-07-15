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"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"

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© Photo : NASA
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей "Союз-Аполлон".
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200715/30942051.html

Советско-американская программа была утверждена 24 мая 1972 года межгосударственным Соглашением о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

На ее реализацию ушло три года. И вот 15 июля 1975 года проект перешел в фазу практической реализации, закончившейся стыковкой советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон".

Событие вошло в историю как "рукопожатие в космосе".

Космонавт Алексей Леонов в скафандре.
© Sputnik /
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Советские космонавты Алексей  Леонов и Валерий Кубасов вместе с американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном провели вместе на орбите 46 часов и 36 минут.

Мир увидел в этой эпопее перспективу мирного научно-технического сотрудничества между СССР и США и большую надежду на разрядку международной напряженности, на построение безопасного мира.

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Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
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