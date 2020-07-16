Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было

Центр столицы превратился в арену противостояния между участниками боевых действий на Днестре и правоохранителями.

Утром 16 июля участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вновь вышли на протест. Несколько сотен митингующих перекрыли бульвар Штефана чел Маре между зданиями парламента и администрации президента и настаивали, чтобы их представители вошли в парламент и выступили с центральной трибуны.

Так как этого не произошло, манифестанты захотели установить палатки у здания парламента и попытались прорваться к зданию. Между протестующими и сотрудниками полиции, стоящими в оцеплении, произошли стычки.

В Институте скорой помощи сообщили, что во время акции одному человеку потребовалась медицинская помощь - он жаловался на головную боль.

"Врачи скорой предоставили первую медпомощь. Человек отказался от госпитализации", - отметили в Институте скорой помощи.

Пятеро протестовавших перед зданием парламента были доставлены на допрос, сообщили Sputnik Молдова в пресс-службе Генинспектората полиции.

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