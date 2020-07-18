Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото

Пожар произошел в субботу утром в кафедральном соборе во французском городе Нант - смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места событий.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Как сообщили очевидцы, пожар начался около 7.30 по местному времени (8.30 по кишиневскому времени). На место происшествия направились пожарные. В работах задействованы 45 пожарных машин и более сотни пожарных.

Спустя несколько часов удалось локализовать очаг возгорания. Прокурор Нанта Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог.

Глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ, в свою очередь, сообщил, что службы оповестили о возгорании около 7.45 - прохожий увидел огонь в районе розетки собора.

"Ущерб нанесен большому органу, который кажется полностью разрушенным. Платформа, на которой он находится, абсолютно нестабильна, есть угроза ее обрушения. Мы направили дополнительные силы, чтобы стабилизировать эту платформу", - сообщил Ферлэ.

Вместе с тем он отметил, что "это не сценарий пожара в Нотр-Даме (в апреле 2019 года - ред.) и пожара 1972 года в этом соборе (Нанта - ред.)". В 1972-м пламя уничтожило крышу храма. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.

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