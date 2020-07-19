Олимпийским играм в Москве 40 лет - фото

Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр в Москве. Как это было - в фотоленте Sputnik.

Местом проведения церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 стал Центральный стадион имени В.И.Ленина в Лужниках (сейчас - Большая спортивная арена "Лужники"). Он был открыт в 1956 году, а перед Играми осуществили его реконструкцию.

Главным местом проведения соревнований стал СК "Олимпийский", который возвели недалеко от станции метро "Проспект Мира" по проекту Михаила Посохина и Бориса Тхора. Он включал в себя два основных сооружения: крупнейший на тот момент в Европе крытый стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей и плавательный бассейн (15 тысяч человек).

Игры 1980 года принесли первую золотую медаль в истории молдавского спорта — Лариса Попова стала чемпионкой в академической гребле.

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