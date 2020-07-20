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Золотые мгновения Олимпиады-80 для сборной СССР - фото

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  • Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.
  • Больше десяти наград высшего достоинства оказались на груди представителей Белорусской ССР. Одной из главных героинь Игр, без сомнения, стала гимнастка Нелли Ким, которая родилась в Шурабе, но тренировалась в Минске. В Москве спортсменка завоевала два золота и стала пятикратной олимпийской чемпионкой.
  • А гребец Владимир Парфенович на Олимпиаде-80 трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала. Он до сих пор является единственным в мире байдарочником, которому удавалось добиться подобного феноменального результата.
  • Белорус Сергей Копляков в бассейне помимо двух золотых медалей в эстафете и на дистанции 200 метров, завоевал серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
  • Конник Виктор Угрюмов из минского «Урожая» к золоту в командном первенстве добавил бронзу в личных соревнованиях, а рапирист Александр Романьков взял на Играх в Москве серебро и бронзу.
  • Навсегда останутся в памяти победы Виктора Сидяка с Николаем Алехиным в командной сабле, прыгуна в воду Александра Портнова, велогонщика Олега Логвина, триумфы тяжелоатлета Леонида Тараненко и баскетболистки Татьяны Ивинской.
  • Литовские спортсмены внесли огромный вклад в победу в командных видах спорта. Вида Беселене и Ангеле Рушпене в составе баскетбольной сборной СССР не оставили шансов своим соперницам, а гандболистки Алдона Нененене и Сигита Стречень по праву завоевали свои золотые медали в составе сборной Союза.
  • Настоящими героями на своей родине стали пловцы Лина Качюшите и Робертас Жулпа, которые смогли увезти из Москвы медали высшего достоинства, а также легкоатлет Ремигиюс Валюлис, который победил в составе эстафетной сборной.
  • Представители Казахской ССР принесли в копилку сборной 6 золотых медалей. Борцы Жаксылык Ушкемпиров и Шамиль Сериков, тяжелоатлет Виктор Мазин и бегун Владимир Муравьев, баскетболистка Надежда Ольхова и ватерполист Сергей Котенко навсегда вписали свои имена в книгу победителей Олимпийских игр.
  • Представители Латвии метатель копья Дайнис Кула и яхтсмен Александр Музыченко в своих дисциплинах не подпустили никого из соперников к заветному золоту, а Ульяна Семенова и Павел Селиванов помогли женской баскетбольной и мужской волейбольной сборным встать на верхнюю ступень пьедестала почета.
  • Спортсмены из Кыргызской ССР завоевали 4 золотые медали. Конник Александр Блинов вместе с партнерами по команде одержал победу в троеборье, тяжелоатлет Канубек Осмоналиев стал лучшим в наилегчайшем весе, Татьяна Колпакова первенствовала в секторе для прыжков в длину, а Александр Мелентьев был точнее всех в стрельбе из пистолета.
  • Помимо Кетеван Лосаберидзе, которая победила в стрельбе из лука, золотыми медалистами из Грузинской ССР стали борец греко-римского стиля Вахтанг Благидзе и дзюдоист Шота Хабарели.
  • Узбекский конник Юрий Ковшов в командном первенстве завоевал высшую награду Олимпийских игр 1980 года, а Эркин Шагаев и Лариса Павлова помогли сборным СССР по водному поло и волейболу победить на командных турнирах.
  • Прославленный армянский гимнаст Эдуард Азарян на московской Олимпиаде завоевал золотую медаль в командном многоборье, а тяжелоатлет Юрий Варданян стал сильнейшим в полутяжелом весе.
  • Таджикская ССР принесла в копилку сборной Союза две золотые медали, и обе они на счету Анатолия Старостина, который первенствовал в двух программах современного пятиборья.
  • Эстонский легкоатлет Яак Уудмаэ в секторе для тройного прыжка завоевал золотую медаль, а пловец Ивар Стуколкин победил вместе с партнерами по команде в эстафете.
  • Лариса Савкина, представляющая Азербайджанскую ССР, в составе гандбольной сборной стала олимпийской чемпионкой, а Лариса Попова из Тирасполя завоевала золото в парной двойке академической гребли.
  • Выступление советской сборной на домашних Играх не оставило равнодушным никого из любителей спорта, каждая из республик внесла свой, неоценимый вклад в общую победу. Сорок лет спустя мы помним наших героев и гордимся их подвигами.
© Sputnik / Юрий Сомов
Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200720/31000598/Zolotye-mgnoveniya-Olimpiady-80-dlya-sbornoy-SSSR.html

Сорок лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись Игры XXII летней Олимпиады, которые впервые прошли в Восточной Европе.

Кому-то Игры запомнились бойкотом западных стран во главе с США, значительная часть которых, правда, все равно прислала своих спортсменов, пусть и выступавших под олимпийским флагом. Для других это было важное спортивное событие — сборная СССР уверенно заняла первое место в общекомандном медальном зачете. А еще было много достижений, событий и приключений. 

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80. Журналисты информационного агентства изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Своими находками и впечатлениями они поделятся в публикациях, которые выйдут в рамках мультмедийного спецпроекта.

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Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.
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