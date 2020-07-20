Золотые мгновения Олимпиады-80 для сборной СССР - фото

Сорок лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись Игры XXII летней Олимпиады, которые впервые прошли в Восточной Европе.

Кому-то Игры запомнились бойкотом западных стран во главе с США, значительная часть которых, правда, все равно прислала своих спортсменов, пусть и выступавших под олимпийским флагом. Для других это было важное спортивное событие — сборная СССР уверенно заняла первое место в общекомандном медальном зачете. А еще было много достижений, событий и приключений.

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80. Журналисты информационного агентства изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Своими находками и впечатлениями они поделятся в публикациях, которые выйдут в рамках мультмедийного спецпроекта.

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