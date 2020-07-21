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Захват заложников в Луцке - полиция рассчитывает на переговоры

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© Sputnik / Stringer
Сотрудники полиции во время силовой операции у автобуса, захваченного мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие. Злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200721/31017960/foto-lutsk-zalojniki.html

Сотрудники полиции сообщили, что у мужчины, захватившего в заложники пассажиров автобуса, есть при себе взрывчатка и оружие. Злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

На Украине, в центре Луцка неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил во вторник автобус с людьми. Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

У мужчины при себе держит оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований. Пока ситуация остается сложной. 

Заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко сообщил, что переговорщики общались с родственниками, с женой, с друзьями преступника. По  его словам, правоохранители применяют все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился. Геращенко оценил ситуацию как сложную, отметив, что силовики делают ставку на переговоры.

Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.

Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное ", - цитирует Баканова пресс-служба ведомства.

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