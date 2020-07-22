Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik

Смотрите в фотоленте Sputnik, как столичные власти работают над расчисткой реки Бык, которая протекает через Кишинев.

Работы по очистке русла реки Бык на участке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй в последний раз проводились в 2013 году. Как заявил советник примара (мэра) Кишинева Тудор Гырбу, тогда их осуществили лишь частично, в основном это была очистка берегов от мусора.

Сейчас столичные власти активно взяли за расчистку этой части водоема. Задействованы 10 единиц тяжелой техники - бульдозеры, экскаваторы и грузовики.

План работ разделен на несколько этапов - на первом отрезке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй чистка должна завершиться к 5 августа, а затем аналогичные меры предпримут на более сложном участке - от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул.

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