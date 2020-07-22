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Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik

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  • Река Бык находится в плачевном состоянии. Старые шины, строительные материалы, пластик и другие бытовые отходы покрыли толстым слоем берега и русло водоема.
  • Местные власти не впервые обращали внимание на необходимость реанимации русла реки Бык.
  • Сейчас муниципалитет активно взялся за расчистку русла водоема.
  • Так, в периметре улиц Петру Рареш и Фередеулуй работы завершены на 70%.
  • Для проведения указанных работ задействована крупногабаритная техника.
  • По плану очистка отрезка между улицами Петру Рареш и Фередеулуй должна завершиться к 5 августа.
  • После этого рабочие перейдут на более сложный участок - от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул.
  • Участки, где сейчас запланированы работы по расчистке реки, представляют особую важность для всей столицы.
  • Из-за загрязненности этих участков водоема Кишинев неоднократно сталкивался затоплением улицы Албишоара, проходящей вдоль русла Быка.
  • Работы по очистке русла на участке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй в последний раз проводились в 2013 году.
  • Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Река Бык находится в плачевном состоянии. Старые шины, строительные материалы, пластик и другие бытовые отходы покрыли толстым слоем берега и русло водоема.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200722/31001985/kak-prokhodyat-raboty-po-ochistke-rusla-reki-bic-chisinau-photo-sputnik.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как столичные власти работают над расчисткой реки Бык, которая протекает через Кишинев.

Работы по очистке русла реки Бык на участке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй в последний раз проводились в 2013 году. Как заявил советник примара (мэра) Кишинева Тудор Гырбу, тогда их осуществили лишь частично, в основном это была очистка берегов от мусора.

Сейчас столичные власти активно взяли за расчистку этой части водоема. Задействованы 10 единиц тяжелой техники - бульдозеры, экскаваторы и грузовики.

План работ разделен на несколько этапов - на первом отрезке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй чистка должна завершиться к 5 августа, а затем аналогичные меры предпримут на более сложном участке - от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул.

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