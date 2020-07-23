Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии

История молдавского спорта насчитывает 28 олимпийских наград, 15 из которых были завоеваны в советский период. К 40-летию легендарной молдавской Олимпиады-80 мы вспоминаем всех спортсменов , которые защитили спортивную честь нашей республики на Играх прошлых лет.

Молдавские атлеты были в составе советских сборных на пяти летних Играх: в Риме (1960 год), Мехико (1968 год), Монреале (1976 год), Москве (1980 год) и Сеуле (1988 год).

Список олимпийских достижений призеров из МССР насчитывает семь золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых медалей.

Первой чемпионкой ОИ в истории отечественного спорта стала Лариса Попова из Тирасполя, которая завоевала награду высшего достоинства на Играх 1980-го года в Москве.

Эту медаль с трепетом ждали не только в Молдавии, но и во всем Советском Союзе: парная двойка Ларисы Поповой и ее напарницы Елены Хлопцевой из Минска стала первым женским экипажем в СССР, завоевавшим олимпийское золото. Кстати, эта награда высшего достоинства оказалась единственной для всей команды советских гребцов на московской Олимпиаде.

Самыми урожайными Играми для отечественных спортсменов стали соревнования в Сеуле 1988 года, где молдавские спортсмены стали обладателями девяти наград, пять из которых – золотые.

По две из них получили Виктор Ренейский и действующий глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами в каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 метров.

Последнее золото в летописи олимпийских достижений нашей страны датируется 1992 годом, когда состоялись Игры в Барселоне. С тех пор, вот уже в течение 28 лет, Молдова не завоевывала высших наград на олимпиадах.

Вспоминайте славное спортивное прошлое страны вместе с нами. С верой и надеждой на будущие достижения.

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