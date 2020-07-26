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Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020

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Счастливая собака, которую запечатлел британец Dean Pollard.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200726/31065791/ulybka-do-ushey-pervye-raboty-konkursa-comedy-pet-photo-awards-2020.html

Если вы любите животных - смотрите эту подборку, вы не только получите удовольствие, но, пожалуй, узнаете кое-что новое.

О привычках братьев наших меньших, их эмоциях и проделках. Фотографии - из первой партии работ, присланных жюри. Будут и другие, не менее, а может быть и более запоминающиеся.

Организаторы конкурса призывают поделиться снимками со своими читателями, зрителями, фанатами, подписчиками.

"Мы, сотрудники Comedy Pets HQ, просто без ума от домашних животных, они огромная и забавная часть нашей жизни, поэтому мы очень рады, что можем воздать должное их удивительной красоте и позволить вам тоже порадоваться!", - написали они.

Итак - смотрим!

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