Балалайка и матрешка: тематический поезд, посвящённый промыслам России

Проект подготовлен совместно с Роспатентом и Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".
В пяти двухсекционных вагонах можно увидеть такие виды народного искусства, как дымковскую игрушку, скопинскую керамику, хохломскую и городецкую росписи, тверскую вышивку.
"С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры смогут узнать об истории и ключевых особенностях каждого из представленных видов промыслов. Цель социального проекта – рассказать о культурной самобытности и особых традициях регионов России", - в пресс-службе столичного метро.
Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл в электродепо "Красная Пресня".
Другие подробности - в нашей фотоленте.
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