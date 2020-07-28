Балалайка и матрешка: тематический поезд, посвящённый промыслам России

Запуск двенадцатого "спецсостава" Московского метрополитена прошёл накануне в электродепо "Красная Пресня", сейчас он ходит на Арбатско-Покровской линии.

Проект подготовлен совместно с Роспатентом и Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".

В пяти двухсекционных вагонах можно увидеть такие виды народного искусства, как дымковскую игрушку, скопинскую керамику, хохломскую и городецкую росписи, тверскую вышивку.

"С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры смогут узнать об истории и ключевых особенностях каждого из представленных видов промыслов. Цель социального проекта – рассказать о культурной самобытности и особых традициях регионов России", - в пресс-службе столичного метро.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл в электродепо "Красная Пресня".

Другие подробности - в нашей фотоленте.

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