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Балалайка и матрешка: тематический поезд, посвящённый промыслам России

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  • Выступление музыкантов перед запуском тематического поезда метро, посвященного народным художественным промыслам России, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена.
  • Девушка в национальном костюме перед запуском тематического поезда метро, посвященного народным художественным промыслам России, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена.
© Sputnik / Anton Denisov
Выступление музыкантов перед запуском тематического поезда метро, посвященного народным художественным промыслам России, в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200728/31093914/metro-moscow-tematiceskii-poezd-promysly.html

Запуск двенадцатого "спецсостава" Московского метрополитена прошёл накануне в электродепо "Красная Пресня", сейчас он ходит на Арбатско-Покровской линии.

Проект подготовлен совместно с Роспатентом и Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".

В пяти двухсекционных вагонах можно увидеть такие виды народного искусства, как дымковскую игрушку, скопинскую керамику, хохломскую и городецкую росписи, тверскую вышивку.

"С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры смогут узнать об истории и ключевых особенностях каждого из представленных видов промыслов. Цель социального проекта – рассказать о культурной самобытности и особых традициях регионов России", - в пресс-службе столичного метро.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл в электродепо "Красная Пресня". 

Другие подробности - в нашей фотоленте.

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Девушка в национальном костюме перед запуском тематического поезда метро, посвященного народным художественным промыслам России, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена.
Балалайка и матрешка: тематический поезд, посвящённый промыслам России
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