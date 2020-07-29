День хищных полосатых котиков

Представители 13 стран, в которых еще водится один из самых красивых, но, увы, редких хищников планеты, решили поставить его под международную защиту.
Была разработана и принята программа восстановления популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза.
В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Тигра мы можем видеть по большей части в зоологических садах, парках для сафари, у частных владельцев.
Этому животному без человека не выжить, а появление на свет каждого тигренка - не только событие, но и повод для массы положительных эмоций.
Свидетельство тому - наша фотолента.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>