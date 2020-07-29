День хищных полосатых котиков

Международный день тигра отмечается 29 июля. Он был учрежден в 2010 году на форуме в Санкт-Петербурге.

Представители 13 стран, в которых еще водится один из самых красивых, но, увы, редких хищников планеты, решили поставить его под международную защиту.

Была разработана и принята программа восстановления популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза.

В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Тигра мы можем видеть по большей части в зоологических садах, парках для сафари, у частных владельцев.

Этому животному без человека не выжить, а появление на свет каждого тигренка - не только событие, но и повод для массы положительных эмоций.

Свидетельство тому - наша фотолента.

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