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День хищных полосатых котиков

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© Sputnik / Aleksei Pavlishak
Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке "Тайган" в Крыму.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200729/31100644.html

Международный день тигра отмечается 29 июля. Он был учрежден в 2010 году на форуме в Санкт-Петербурге.

Представители 13 стран, в которых еще водится один из самых красивых, но, увы, редких хищников планеты, решили поставить его под международную защиту.

Тигр
Facebook / Блатной
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Была разработана и принята программа восстановления популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза.

В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Тигра мы можем видеть по большей части в зоологических садах, парках для сафари, у частных владельцев.

Этому животному без человека не выжить, а появление на свет каждого тигренка - не только событие, но и повод для массы положительных эмоций.

Свидетельство тому  - наша фотолента.

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