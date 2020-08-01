Девятый, пошел: как стартовал "Протон-М" - фото

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала в с космодрома "Байконур", все этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Для него это первый и единственный в 2020 году старт. Он также стал девятым космическим пуском России в этом году. Таким образом, это был самый продолжительный полет "Протона" – более 18 часов.

Ракета-носитель "Протон-М" серийно изготовляется в Центре имени Хруничева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года. За годы эксплуатации ракета "Протон-М" прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить ее энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжелых одиночных и парных полезных нагрузок.

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