Как проходило освобождение заложников, захваченных в бизнес-центре Киева

В первой половине дня из столицы Украины поступила тревожная информация о мужчине, захватившем работников банковского отделения в бизнес-центре "Леонардо", и грозившем взорвать учреждение, а заодно - всех находящихся в нем.

Как сообщили в МВД страны, была введена в действие спецоперация "Гром". Силовики вступили в переговоры со злоумышленником, предложили сдаться.

"Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", — сказала начальник полиции диалога Киева Виктория Азарова журналистам.

Находясь в банке, преступник давал интервью. Рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. В это время в отделение влетел спецназовцы, скрутили его, посадили в автомобиль и увезли.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", — написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

В МВД Украины рассказали, что возмутитель спокойствия — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен (1440 долларов). Официально эту информацию не подтвердили.

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