23:36 03 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.72
  • RUB0.23
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Фото

Как проходило освобождение заложников, захваченных в бизнес-центре Киева

Получить короткую ссылку
99 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Gleb Garanich
Бизнес-центр "Леонардо" в Киеве.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200803/31154032/kiev-zalojniki-bomba-zaderjanie-photo.html

В первой половине дня из столицы Украины поступила тревожная информация о мужчине, захватившем работников банковского отделения в бизнес-центре "Леонардо", и грозившем взорвать учреждение, а заодно - всех находящихся в нем.

Как сообщили в МВД страны, была введена в действие спецоперация "Гром". Силовики вступили в переговоры со злоумышленником, предложили сдаться.

Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
© Photo : Міністерство внутрішніх справ України
Что известно о мужчине, который угрожает взорвать отделение банка в Киеве

"Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", — сказала начальник полиции диалога Киева Виктория Азарова журналистам.

Находясь в банке, преступник давал интервью. Рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. В это время в отделение влетел спецназовцы, скрутили его, посадили в автомобиль и увезли.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", — написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

В МВД Украины рассказали, что возмутитель спокойствия — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен (1440 долларов). Официально эту информацию не подтвердили.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Что известно о мужчине, который угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка в бизнес-центре


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 18:43 01.08.2020
    18:43 01.08.2020

    Девятый, пошел: как стартовал "Протон-М" - фото

    Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала в с космодрома "Байконур", все этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

    115
    10
  • Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.
    Последнее обновление: 20:44 31.07.2020
    20:44 31.07.2020

    Лучшие фото Sputnik в июле 2020 года

    Чем запомнится нам пик лета-2020, только ли стремлением человечества выбраться из удушающих объятий пандемии?

    178
    34
  • Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму.
    Последнее обновление: 21:26 29.07.2020
    21:26 29.07.2020

    День хищных полосатых котиков

    Международный день тигра отмечается 29 июля. Он был учрежден в 2010 году на форуме в Санкт-Петербурге.

    142
    14
  • Девушка в национальном костюме перед запуском тематического поезда метро, посвященного народным художественным промыслам России, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена.
    Последнее обновление: 20:56 28.07.2020
    20:56 28.07.2020

    Балалайка и матрешка: тематический поезд, посвящённый промыслам России

    Запуск двенадцатого "спецсостава" Московского метрополитена прошёл накануне в электродепо "Красная Пресня", сейчас он ходит на Арбатско-Покровской линии.

    104
    11

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Финал эпопеи: спецназ выводит задержанного.
Как проходило освобождение заложников, захваченных в бизнес-центре Киева
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле.
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться