Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото

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Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки со всего земного шара, на которых запечатлена полная луна - в августе это явление называют "осетровой луной".
Полнолуние наступило в понедельник в 18.59 по кишиневскому времени. Особенность явления именно в этот день в том, что недалеко от луны были видны яркие планеты Юпитер и Сатурн. Это стало возможным благодаря тому, что еще 4 июля наступил парад планет, сохраняющийся до сих пор.
Полнолуние наступает тогда, когда луна находится ровно на противоположной стороне Земли от Солнца и ее диск полностью освещается нашей звездой.
В среднем это явление наблюдается раз в месяц. Иногда может показаться, что луна стала размером больше, но все дело лишь в яркости небесного тела.
Самые яркие кадры этого явления из разных уголков нашей планеты - в фотоленте Sputnik.
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