Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: боль, переходящая из поколения в поколение

Три четверти века тому назад эти два японских города стали первыми жертвами "немирного атома", они были практически стерты с лица земли.

До сих пор не утихают споры - была ли американская атака военной необходимостью или, скорее, "демонстрацией силы" и заявкой на мировое господство.

Первой пострадала Хиросима, на которую с американского бомбардировщика B-29 сбросили бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Город превратился в руины, погибли более 100 тысяч человек.

Мир ужаснулся мощи нового оружия и самому факту его применения против мирного населения.

Сейчас Хиросима – современный город, возродившийся из ядерного пепла. Но душевная рана не затянулась, она болит и у тех - уже немногих, - кто пережил бомбардировку, и у их потомков.

Напоминанием о трагедии 1945 года стал Мемориальный парк мира с развалинами "Купола Гэмбаку" – одного из немногих зданий, уцелевших неподалеку от эпицентра взрыва.

Он символ памяти и, в то же время, призыв к тому, чтобы такое никогда не повторилось.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova