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Трагедия в Бейруте: слезы, солидарность, поиск живых

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© AFP 2020 / Stringer
Поврежденный от взрыва бункер в порту Бейрута.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200806/31188512.html

Мощный взрыв, прогремевший в порту Бейрута 4 августа, оставил после себя апокалиптическое зрелище. Губернатор города Марван Аббуд сравнил произошедшее с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

По последним данным, погибли более 130 человек, счет пострадавших идет на тысячи.

Последствия взрыва в Бейруте.
© REUTERS / ISSAM ABDALLAH
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В настоящее время основная версия причины взрыва - ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Товар был выгружен с арестованного судна Rhosus, которое с 2012 по 2014 год ходило под молдавским флагом.

В эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова уроженка Румынии Луминица Крэчун рассказала, какова сейчас ситуация в столице Ливана.

По ее словам, после произошедшей трагедии многие лишились крова, из-за чего вынуждены оставаться на улицах города.

"Люди все еще находятся в состоянии шока. Но все проявляют солидарность, пытаются помочь, как могут. Люди плачут прямо на улице. Это все безумие, что сказать", - заявила представительница румынской диаспоры.

Собеседница Sputnik подчеркнула, что в Ливане многие уже привыкли к разного рода инцидентам, но случившееся заставляет их переживать за свое будущее. 

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