Работа российских медиков и спасателей на месте взрыва в Бейруте

Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших, а поисково-спасательные группы обследовали уже порядка 500 квадратных метров завалов.
Российские специалисты подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, как та, чтопроизошла в Бейруте, свое умение они проявляли при ликвидации последствий многих катастроф.
Их первостепенной задачей является поиск выживших. Параллельно идет извлечение из под обломков зданий тел погибших.
В своей работе они кооперируются с французскими и ливанскими коллегами.
На месте большой человеческой трагедии российские спасатели твердо намерены оказать максимальную помощь ливанскому народу, сделать все, что от них зависит.
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