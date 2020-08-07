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Работа российских медиков и спасателей на месте взрыва в Бейруте

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© Sputnik / Valery Melnikov
В порту Бейрута.
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Sputnik Молдова
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"Десант" из Москвы был доставлен накануне в столицу Ливана пятью бортами и сразу же приступил к работе.

Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших, а поисково-спасательные группы обследовали уже порядка 500 квадратных метров завалов.

МЧС России направил в Бейрут спасателей и врачей.
© Ruptly / Emercom / Bassem Jemoul
МЧС России направил в Бейрут спасателей и врачей

Российские специалисты подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, как та, чтопроизошла в Бейруте, свое умение они проявляли при ликвидации последствий многих катастроф.

Их первостепенной задачей является поиск выживших. Параллельно идет извлечение из под обломков зданий тел погибших.

В своей работе они кооперируются с французскими и ливанскими коллегами.

На месте большой человеческой трагедии российские спасатели твердо намерены оказать максимальную помощь ливанскому народу, сделать все, что от них зависит.

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