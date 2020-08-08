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Без кота жизнь не та: забавные кадры из жизни кошек - фото

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© REUTERS / David W Cerny
Спящие котята в деревне Кромпач, Чехия.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200808/31198927/cats-day-funny-photo.html

Эти грациозные создания всячески показывают свою независимость и всегда гуляют сами по себе. Но так, чтобы не пройти незамеченными!

С тех пор, как Международный фонд защиты животных провозгласил 8 августа Всемирным днем кошек (а было это в 2002 году), у всех любителей усатых-полосатых появился еще один повод устроить своим питомцам праздник. 

Черный кот
© CC0 / Pixabay / Kadres
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И пусть собачники завидуют! Ведь установлено, что кошки могут решать задачи не менее сложные, чем гавкающие четвероногие. Кроме того, среди любителей кошек немало обладателей ученой степени. А изобретение двери для этих очаровашек и вовсе приписывают Исааку Ньютону! Хотя достоверных фактов о том, что великий физик держал домашних животных, нет.

Как бы там ни было, отмечаемый 8 августа праздник - еще один повод поднять себе настроение и понаблюдать за домашними любимцами. Ну разве они не милые?

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