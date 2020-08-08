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По следам кочевников. В Молдове появилась юрточная деревня – фото

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Тема:
Узнай Молдову! (371)
173 0 0
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  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
  • Юрточная деревня в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus.
Юрта – это переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200808/31207808/po-sledam-kochevnikov-v-moldove-poyavilas-yurtochnaya-derevnya.html

На территории нашей республики сохранились свидетельства пребывания кочевых племен. Теперь жители страны могут познакомиться с деталями их быта и образа жизни: недалеко от Кишинева основали настоящий юрточный лагерь - смотрите фотоленту Sputnik.

Этнографическая деревня находится в Каларашском районе. Этот проект – плод сотрудничества молдаванки Ларисы Амбросий и уроженки Кыргызстана Анар Жолдон.

Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников.
© Sputnik / Евгений Панасенко / Эмиль Садыров
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников
Женщины встретились почти 20 лет назад в Ирландии и подружились. Прошлой осенью они решили создать в Молдове настоящий островок восточной культуры.

На территории комплекса есть 12 юрт небольших размеров, диаметром 4 и 5 метров. Это традиционное жилище народов Центральной Азии, которому не страшны ни холод, ни зной.

В качестве строительного материала используются дерево, войлок и кожа. Секции стен сделаны из тонких деревянных шестов. Войлочное покрытие не пропускает ни дождь, ни ветер.

Юрта полностью удовлетворяет потребностям кочевника в силу своего удобства и практичности: она быстро собирается и разбирается силами одной семьи всего за один-два часа. Отверстие в куполе служит для дневного освещения и позволяет пользоваться очагом.

Традиционное жилище народов Центральной Азии теперь доступно и для жителей Молдовы. В экзотической деревне можно познакомиться с элементами восточной культуры, почувствовать себя кочевником и прикоснуться к истории.

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Тема:
Узнай Молдову! (371)

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