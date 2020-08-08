Юрий Хармелин: почти полвека в мире театра - фото

Юрий Аркадьевич Хармелин с 1978 года был основателем, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз". В субботу пришло известие о его смерти. Самые яркие моменты биографии Хармелина - в фотоленте Sputnik.

В субботу не стало руководителя и главного режиссера театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Свое последнее интервью режиссер буквально накануне дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.

Хармелин посвятил свою жизнь русскому театру "С Улицы Роз", который основал в 1978 году. За 40 лет работы он представил публике свыше 250 постановок по произведениям русских, советских и зарубежных авторов.

За свою жизнь Хармелин воспитал не одно поколение талантливых актеров. Они проходили обучение в кишиневском театральном лицее, также основанном режиссером в 1995 году.

В 2001-м Хармелин стал ректором Межнациональной академии культуры, театрального искусства и менеджмента, а в 2005 году занял должность декана театрального факультета Славянского университета Молдовы.

Побеждая болезнь: Хармелин сыграл в спектакле "Кантор" - видео>>>

В 2008 году Хармелин основал Международный фестиваль–лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм Молдфест.Рампа.Ру.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova