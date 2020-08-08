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Юрий Хармелин: почти полвека в мире театра - фото

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  • Iurii Harmelin Юрий Хармелин
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  • Юрий Хармелин и Игорь Додон
  • спектакль Кантор
  • Художественный руководитель театра С улицы Роз Юрий Хармелин на открытии фестиваля Молдфест.Рампа.Ру.
  • Юрий Хармелин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юрий Хармелин в пресс-центре Sputnik Молдова.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200808/31217662/iurii-harmelin-pochti-polveka-v-mire-teatr-foto.html

Юрий Аркадьевич Хармелин с 1978 года был основателем, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз". В субботу пришло известие о его смерти. Самые яркие моменты биографии Хармелина - в фотоленте Sputnik.

В субботу не стало руководителя и главного режиссера театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием. 

Свое последнее интервью режиссер буквально накануне дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.

Художественный руководитель театра С улицы Роз Юрий Хармелин на открытии фестиваля Молдфест.Рампа.Ру.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Хармелин: артисты "гибнут" без театра и зрителей
Хармелин посвятил свою жизнь русскому театру "С Улицы Роз", который основал в 1978 году. За 40 лет работы он представил публике свыше 250 постановок по произведениям русских, советских и зарубежных авторов.

За свою жизнь Хармелин воспитал не одно поколение талантливых актеров. Они проходили обучение в кишиневском театральном лицее, также основанном режиссером в 1995 году.

В 2001-м Хармелин стал ректором Межнациональной академии культуры, театрального искусства и менеджмента, а в 2005 году занял должность декана театрального факультета Славянского университета Молдовы.

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В 2008 году Хармелин основал Международный фестиваль–лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм Молдфест.Рампа.Ру.

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