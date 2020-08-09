В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото

В 2020 году отечественного меда на рынке практически не будет. Причина – неблагоприятные погодные условия: засуха, затем заморозки и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца.
"В этом сезоне у нас практически нет меда: ни акациевого, ни полифлерного. Ситуация очень сложная, меда не хватит даже для зимовки пчел", – рассказал Константин Стегэреску, владелец пасеки в Каларашском районе.
По его словам, собранный урожай покроет лишь нужды его семьи. А чтобы пчелы выжили, их придется постоянно подкармливать сахарным сиропом.
"Майского меда мы собрали не более 20 процентов от урожая прошлых лет. Акациевого экспортеры в этом году не соберут даже на одну полную машину", – заявил он.
Пасечники надеются, что в следующем году ситуация будет лучше, и они смогут оправиться от потерь нынешнего сезона.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>