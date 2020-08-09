В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото

Нынешний год стал самым сложным для молдавского пчеловодства: медосбор составил лишь 35% от ожидаемого объема. В чем причина и как реагируют на ситуацию владельцы пасек, в фоторепортаже Sputnik.

В 2020 году отечественного меда на рынке практически не будет. Причина – неблагоприятные погодные условия: засуха, затем заморозки и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца.

"В этом сезоне у нас практически нет меда: ни акациевого, ни полифлерного. Ситуация очень сложная, меда не хватит даже для зимовки пчел", – рассказал Константин Стегэреску, владелец пасеки в Каларашском районе.

По его словам, собранный урожай покроет лишь нужды его семьи. А чтобы пчелы выжили, их придется постоянно подкармливать сахарным сиропом.

Председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим подтвердил, что нынешний год стал катастрофическим для данной сферы.

"Майского меда мы собрали не более 20 процентов от урожая прошлых лет. Акациевого экспортеры в этом году не соберут даже на одну полную машину", – заявил он.

Пасечники надеются, что в следующем году ситуация будет лучше, и они смогут оправиться от потерь нынешнего сезона.

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