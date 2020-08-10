Неспокойная ночь в Беларуси: протесты обернулись столкновениями - фото

Протесты начались в Беларуси 9 августа, в день, когда проходили президентские выборы. К вечеру ситуация серьезно обострилась: силовики вытесняли демонстрантов, используя спецсредства. Слышались взрывы свето-шумовых гранат. Как это было, смотрите в фотоленте.

Протестные акции проходили в нескольких городах Беларуси. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Митингующие долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов столицы Беларуси около 3 часов ночи, ситуация с этого периода начала возвращаться в спокойное русло. Тогда же было частично восстановлено движение автомобилей и разблокированы некоторые улицы.

Как сообщили в понедельник в Следственном комитете, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела. Участникам и организаторам несанкционированных акций грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси - 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам выборов, набрал 80,23%. На втором месте Светлана Тихановская с 9,9%.

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