12:08 10 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.23
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Фото

Неспокойная ночь в Беларуси: протесты обернулись столкновениями - фото

Получить короткую ссылку
120 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Sergei Grits
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200810/31231428/photo-protest-belarus-minsk.html

Протесты начались в Беларуси 9 августа, в день, когда проходили президентские выборы. К вечеру ситуация серьезно обострилась: силовики вытесняли демонстрантов, используя спецсредства. Слышались взрывы свето-шумовых гранат. Как это было, смотрите в фотоленте.

Протесты в Белоруссии
Sputnik
Итоги протестов в Беларуси: действия силовиков и митингующих
Протестные акции проходили в нескольких городах Беларуси. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Митингующие долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов столицы Беларуси около 3 часов ночи, ситуация с этого периода начала возвращаться в спокойное русло. Тогда же было частично восстановлено движение автомобилей и разблокированы некоторые улицы.

Как сообщили в понедельник в Следственном комитете, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела. Участникам и организаторам несанкционированных акций грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси - 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам выборов, набрал 80,23%. На втором месте Светлана Тихановская с 9,9%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Беларуси протесты переросли в столкновения с правоохранителями - видео


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться