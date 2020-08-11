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Аграрии снова вышли на протесты: как это было и чем закончилось

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  • Сельхозпроизводители Молдовы вновь вышли на протесты.
  • С прежних манифестаций прошло всего пару недель.
  • На этот раз протесты проходили сразу в нескольких населенных пунктах страны.
  • Аграрии таким образом высказывают свое недовольство отсутствием поддержки со стороны властей в сложной для сельхозпроизводителей ситуации.
  • Они просят увеличить им компенсации.
  • Производители также требуют упростить процедуру предоставления этих компенсаций.
  • Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве.
  • Они также требуют выдачи сертификатов о форс-мажоре, чтобы отсрочить выплаты по кредитам.
  • Аграрии просят снять с них налоговое бремя.
  • Сельхозпроизводители, отчаявшись, отправились было на протесты в Кишинев. Однако передумали, узнав о том, что к ним на встречу может приехать премьер-министр.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Сельхозпроизводители Молдовы вновь вышли на протесты.
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Sputnik Молдова
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Сельхозпроизводители организовали свою акцию спустя всего пару недель после предыдущей, столь же масштабной.

Аграрии отчаялись после двух недель ожидания реакции властей и снова вышли на протесты. Таким образом они решили привлечь внимание руководителей страны к своим проблемам, которые возникли из-за засухи, продлившейся с сентября 2019 года по апрель 2020 года. Фермеры ждут конкретных решений, которые могли бы облегчить их тяжелое положение.

Производители выдвинули ряд требований, которые, по их мнению, помогут им справиться с трудной ситуацией.

Протест аграриев. Архивное фото
© Sputnik / Caraus Mihai
Аграрии вышли на протесты: что они требуют, и о чем их просит полиция
Среди них - упрощение процедуры предоставления компенсаций, а также увеличение их размера, объявление ЧП в сельском хозяйстве, выдача сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам, и освобождение от уплаты налогов.

Аграрии также призывают власти созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения.

Протесты проходили в нескольких районах Молдовы. Некоторые сельхозпроизводители даже собрались было устроить проезд на своей сельхозтехнике до Кишинева, чтобы на манифестации в столице донести до властей свои требования. Однако они изменили планы, когда узнали, что к ним приедет премьер-министр Ион Кику и выслушает их доводы.

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Теги:
протесты, аграрии, Молдова


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