Аграрии снова вышли на протесты: как это было и чем закончилось

Аграрии отчаялись после двух недель ожидания реакции властей и снова вышли на протесты. Таким образом они решили привлечь внимание руководителей страны к своим проблемам, которые возникли из-за засухи, продлившейся с сентября 2019 года по апрель 2020 года. Фермеры ждут конкретных решений, которые могли бы облегчить их тяжелое положение.
Производители выдвинули ряд требований, которые, по их мнению, помогут им справиться с трудной ситуацией.
Аграрии также призывают власти созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения.
Протесты проходили в нескольких районах Молдовы. Некоторые сельхозпроизводители даже собрались было устроить проезд на своей сельхозтехнике до Кишинева, чтобы на манифестации в столице донести до властей свои требования. Однако они изменили планы, когда узнали, что к ним приедет премьер-министр Ион Кику и выслушает их доводы.
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