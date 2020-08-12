Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Полмиллиарда долларов удалось, несмотря на закрытие кинотеатров из-за пандемии коронавируса, заработать этим десяти звездам большого экрана.
Рейтинг представил журнал Forbes. Как отмечает издание, секрет кроется в их сотрудничестве с потоковым сервисом Netflix. Успех ресурса "зависит не от грандиозных кассовых сборов, а от того, сколько месячных подписок купят и продлят пользователи", - пишет Forbes.
Таким образом, доходы актеров формируются не только исходя из количества просмотров того или иного фильма, но и от популярности самого актера в социальных сетях.
Десятку кинобогачей возглавил Дуэйн Джонсон, он заработал 87,5 миллионов долларов. Стоит отметить, что он уже второй год подряд лидирует в рейтинге.
Все суммы, которые приводит издание, "указаны до вычета налогов и показывают доходы за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года".
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