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Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

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© AP Photo / Chiang Ying-ying
Джеки Чан.
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Sputnik Молдова
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В прежние времена доходы голливудских актеров формировались, в основном, за счет гонораров от участия в кассовых фильмах. Теперь, с учетом развития стриминговых сервисов, ситуация изменилась.

Полмиллиарда долларов удалось, несмотря на закрытие кинотеатров из-за пандемии коронавируса, заработать этим десяти звездам большого экрана.

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Рейтинг представил журнал Forbes. Как отмечает издание, секрет кроется в их сотрудничестве с потоковым сервисом Netflix. Успех ресурса "зависит не от грандиозных кассовых сборов, а от того, сколько месячных подписок купят и продлят пользователи", - пишет Forbes.

Таким образом, доходы актеров формируются не только исходя из количества просмотров того или иного фильма, но и от популярности самого актера в социальных сетях.

Десятку кинобогачей возглавил Дуэйн Джонсон, он заработал 87,5 миллионов долларов. Стоит отметить, что он уже второй год подряд лидирует в рейтинге.

Кинопленка, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / dansamu
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За ним следуют Райан Рейнольдс (71,5 млн. долл.), Марк Уолберг (58 млн.), Бен Аффлек (55 млн.) - он вернулся на большой экран после короткого перерыва, Вин Дизель (54 млн.), Акшай Кумар (48,5 млн.), Лин-Мануэль Миранда (45,5 млн.), "принц из Беверли-Хиллз" Уилл Смит (44,5 млн.), Адам Сэндлер (41 млн.), замыкает рейтинг Джеки Чан (40 млн.). Forbes отмечает, что шесть десятилетий спустя начала карьеры Чан не теряет активности, в копилке актера - пять фильмов за последний год. Кроме гонораров за съемки, звезда получает миллионы долларов от рекламных и лицензионных контрактов. 

Все суммы, которые приводит издание, "указаны до вычета налогов и показывают доходы за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года". 

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