Мэтры российского кино о ситуации в киноидустрии

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Александр Михайлов, Владимир Хотиненко, Федор Попов рассказали о том, как сегодня в условиях ограничений из-за COVID-19 и отмены фестивалей работают актеры, режиссеры, сценаристы, о специфике сдачи вступительных экзаменов в онлайн-режиме.

Также спикеры высказали мнение о работах перспективного молдавского режиссера Евгения Дудчака, который сегодня проводит подготовку к съемкам в России полнометражного фильма о керченском стрелке.

Они ответили на вопросы СМИ, затронули тему нравственности в кино, угрозы третей мировой войны и фактора коронавируса, защиты российского рынка от вторжения американского кино и другие.

В ходе беседы участники рассказали личные истории, которые повлияли на их творчество.

В частности, Александр Михайлов, которого зрители бывшего СССР помнят, прежде всего, по фильму "Любовь и голуби", где он сыграл главную мужскую роль, рассказал об эпизодах своего детства.

"Я родился в бурятском поселке, Цугольском дацане в Забайкалье. Мои предки - старообрядцы из центральной Руси, в екатерининские времена их выслали в Сибирь и поселили на реке Чикой. От моей маленькой землянки, которая до сих пор еще стоит и была раньше бурятской монашеской келью, в двухстах метрах стоит буддийский храм. Мое детство было связано со всеми нациями. Татары, буряты, украинцы, русские и многие другие. Была какая-то единая целостность, семья. Все помогали друг другу, хотя, моя сестра Альбина умерла, а я выжил. Все мои кинокартины, их платформа - это мои воспоминания детства", - отметил Михайлов.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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