15:13 12 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD16.55
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Фото

Мэтры российского кино о ситуации в киноидустрии

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
  • Легенды российского кино в Sputnik
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Народный артист России, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИК им. С. А. Герасимова Александр Михайлов; режиссер, генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор Попов (слева направо).
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200812/31267856/metry-rossiyskogo-kino-v-sputnik.html

Известные российские деятели кино приняли участие в видеомосте Москва - Кишинев - Нурсултан - Ереван.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Александр Михайлов, Владимир Хотиненко, Федор Попов рассказали о том, как сегодня в условиях ограничений из-за COVID-19 и отмены фестивалей работают актеры, режиссеры, сценаристы, о специфике сдачи вступительных экзаменов в онлайн-режиме.

Также спикеры высказали мнение о работах перспективного молдавского режиссера Евгения Дудчака, который сегодня проводит подготовку к съемкам в России полнометражного фильма о керченском стрелке.

Они ответили на вопросы СМИ, затронули тему нравственности в кино, угрозы третей мировой войны и фактора коронавируса, защиты российского рынка от вторжения американского кино и другие.

В ходе беседы участники рассказали личные истории, которые повлияли на их творчество.

В частности, Александр Михайлов, которого зрители бывшего СССР помнят, прежде всего, по фильму "Любовь и голуби", где он сыграл главную мужскую роль, рассказал об эпизодах своего детства.

"Я родился в бурятском поселке, Цугольском дацане в Забайкалье. Мои предки - старообрядцы из центральной Руси, в екатерининские времена их выслали в Сибирь и поселили на реке Чикой. От моей маленькой землянки, которая до сих пор еще стоит и была раньше бурятской монашеской келью, в двухстах метрах стоит буддийский храм. Мое детство было связано со всеми нациями. Татары, буряты, украинцы, русские и многие другие. Была какая-то единая целостность, семья. Все помогали друг другу, хотя, моя сестра Альбина умерла, а я выжил. Все мои кинокартины, их платформа - это мои воспоминания детства", - отметил Михайлов.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

По теме

Гостья Недели российского кино: я люблю Кишинев и приехала к вам с любовью
Российский режиссер: нужно приучать зрителей смотреть молдавское кино
Теги:
кино


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Протесты аграриев в Молдове.
Аграрии снова вышли на протесты: как это было и чем закончилось
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19.
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться