Как производят вакцину от COVID-19 - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит процесс производства вакцины от коронавируса нового типа на фармацевтическом заводе в Московской области.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке и получила название "Спутник V".

Вакцину будут вводить внутримышечно в два этапа: сначала - компонент I, через три недели - компонент II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Вакцинировать для профилактики COVID-19 намерены людей в возрасте от 18 до 60 лет.

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