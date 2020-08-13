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Как производят вакцину от COVID-19 - фото

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1732)
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© Sputnik / AFK Sistema
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" (входит в Группу АФК "Система") в Московской области.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200813/31278026.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит процесс производства вакцины от коронавируса нового типа на фармацевтическом заводе в Московской области.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке и получила название "Спутник V".

Вакцину будут вводить внутримышечно в два этапа: сначала - компонент I, через три недели - компонент II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Вакцинировать для профилактики COVID-19 намерены людей в возрасте от 18 до 60 лет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1732)

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