Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как переночевали аграрии из разных районов страны, прибывшие на сельхозтехнике в Кишинев для протеста.

Проведенные ранее в районах протесты не принесли сельхозпроизводителям ожидаемых результатов, не добились они своего и в ходе дискуссий с премьером Ионом Кику, который накануне посетил несколько районов.

Так, в четверг сельхозпроизводители решили, что их должна услышать вся страна и отправились к сердцу Молдовы. Однако из-за отсутствия разрешения фермеров сначала остановили в нескольких километрах от Кишинева. Позже все же была достигнута договоренность и им позволили небольшими группами доехать до Хынчештского шоссе, где и устроить стоянку до утра.

Как провели ночь сельхозпроизводители, смотрите в фотоленте Sputnik.

В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования. Если власти не примут в срочном порядке конкретные решения, то протестующие не исключают, что могут выдвинуться в центр столицы. Однако окончательное решение по поводу дальнейших действий они будут принимать сообща.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova