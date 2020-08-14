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Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото

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  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Протест аграриев в Кишиневе
  • Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
  • Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
  • Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Аграрии на сельхозтехнике добрались до сердца Молдовы.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/0e/31293923.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200814/31293639/noch-na-shosse-agrarii-dobralis-do-chisinau-foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как переночевали аграрии из разных районов страны, прибывшие на сельхозтехнике в Кишинев для протеста.

Проведенные ранее в районах протесты не принесли сельхозпроизводителям ожидаемых результатов, не добились они своего и в ходе дискуссий с премьером Ионом Кику, который накануне посетил несколько районов.

Протесты аграриев у входа в Сынжеру.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Отчаяние довело аграриев до Кишинева: что они намерены теперь делать 
Так, в четверг сельхозпроизводители решили, что их должна услышать вся страна и отправились к сердцу Молдовы. Однако из-за отсутствия разрешения фермеров сначала остановили в нескольких километрах от Кишинева. Позже все же была достигнута договоренность и им позволили небольшими группами доехать до Хынчештского шоссе, где и устроить стоянку до утра.

Как провели ночь сельхозпроизводители, смотрите в фотоленте Sputnik.

В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования. Если власти не примут в срочном порядке конкретные решения, то протестующие не исключают, что могут выдвинуться в центр столицы. Однако окончательное решение по поводу дальнейших действий они будут принимать сообща.

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