Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото

Проведенные ранее в районах протесты не принесли сельхозпроизводителям ожидаемых результатов, не добились они своего и в ходе дискуссий с премьером Ионом Кику, который накануне посетил несколько районов.
Как провели ночь сельхозпроизводители, смотрите в фотоленте Sputnik.
В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования. Если власти не примут в срочном порядке конкретные решения, то протестующие не исключают, что могут выдвинуться в центр столицы. Однако окончательное решение по поводу дальнейших действий они будут принимать сообща.
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