Как протестовали молдавские фермеры, устроившие марш на столицу

В Кишинев пропустили только 20 тракторов из большой колонны. Фермерам разрешили устроить стоянку под мостом в микрорайоне Телецентр.

Основная масса протестующих на тракторах остались возле Данченского озера, где их блокируют полицейские автомобили и карабинеры". Фермеры провели в своих тракторах всю ночь.

Мэрия Кишинева заявила, что протест разрешат, если не будет сельхозтехники, которая угрожают парализовать весь дорожный трафик в столице. В результате часть протестующих направились в столицу пешком.

В столице представители фермеров встретились с премьер-министром Ионом Кику. После беседы с главой кабмина и ответственной за аграрную сферу группой из представителей четырех парламентских партий, протестующие договорились, что дискуссии продолжатся в 12.00 в субботу.

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