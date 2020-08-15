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Как протестовали молдавские фермеры, устроившие марш на столицу

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  • В Кишинев пропустили только 20 тракторов из большой колонны.
  • Фермерам разрешили устроить стоянку под мостом в микрорайоне Телецентр.
  • Остальных аграриев с их сельхозтехникой полиция остановила за пределами города.
  • Возле Данченского озера их блокируют полицейские автомобили и карабинеры.
  • Фермеры провели в своих тракторах всю ночь.
  • Мэрия Кишинева заявила, что сельхозтехника угрожает парализовать весь дорожный трафик в столице.
  • На протест вывели десятки тракторов.
  • Кишинев на горизонте.
  • Пройти в город большей части протестующих не удалось.
  • Фермеры требуют усилить поддержку государства.
  • Полиция и фермеры вступили в переговоры.
  • На месте, где остановили фермеров, большое количество полицейских.
  • Аграрии не собираются отступать.
  • Фермеры ждут, чем закончатся переговоры их представителей в Кишиневе.
  • В субботу ожидается вторая встреча протестующих с премьер-министром.
© Sputnik / Mihai Caraus.
В Кишинев пропустили только 20 тракторов из большой колонны.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200815/31309445/kak-protestovali-fermery-ustroivshie-marsh-na-kishinev.html

Трассу Кишинев-Хынчешты перекрыла полиция, однако двум десяткам сельхозпроизводителей удалось добраться до места назначения.

В Кишинев пропустили только 20 тракторов из большой колонны. Фермерам разрешили устроить стоянку под мостом в микрорайоне Телецентр.

Полиция остановила фермеров на подступах к Кишиневу.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Съемки с дрона: тракторы протестующих фермеров против автобусов полиции

Основная масса протестующих на тракторах остались возле Данченского озера, где их блокируют полицейские автомобили и карабинеры". Фермеры провели в своих тракторах всю ночь.

Мэрия Кишинева заявила, что протест разрешат, если не будет сельхозтехники, которая угрожают парализовать весь дорожный трафик в столице. В результате часть протестующих направились в столицу пешком.

В столице представители фермеров встретились с премьер-министром Ионом Кику. После беседы с главой кабмина и ответственной за аграрную сферу группой из представителей четырех парламентских партий, протестующие договорились, что дискуссии продолжатся в 12.00 в субботу.

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Съемки с дрона: тракторы протестующих фермеров против автобусов полиции


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