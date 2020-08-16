Европа, Америка, Индия: новые туристические маршруты 2020-го

Места проведения отдыха, которые в текущем году представляются самыми интересными, Tripadvisor разделил на три категории: исходя из популярности, трендов и новизны.

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Полный рейтинг опубликован в подборке Travelers Choice Awards 2020. В его основу, как и в прошлые годы, легли сотни тысяч отзывов пользователей. Чтобы у путешественников был по-настоящему широкий выбор, в каждой из категорий - 25 пунктов.

Мировые столицы - Париж, Дубай, Лондон, Рим, Барселона - традиционно удерживают лидерство по популярности. Среди основных трендов - Индия, Филиппины, Вьетнам, Мексика, Канарские острова. В перечень вошли также Москва, Краков, Будапешт, Вена.

Особенно интересно следить за новыми направлениями туризма. В нынешнем году путешественников заинтересовали канадский Виннипег, японский Такамацу, индийская Агра, Мирисса на Шри-Ланке, Талса в американском штате Оклахома.

Конечно, пандемия коронавируса не могла не сказаться на отрасли туризма, однако эксперты отмечают и то, что современные путешественники все чаще отказываются от модных и давно известных маршрутов, предпочитая исследовать те места на планете, где избытка туристов не наблюдается.

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