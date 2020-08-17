Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото

В парке у Кафедрального собора прошла первая в этом году ярмарка народных мастеров. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, что принесли на продажу.

Выставку организовали для помощи народным мастерам, которые из-за пандемии не смогли продать свои творения.

На ярмарке выставили свои работы 35 мастеров. Речь об 11 видах ремесел: традиционная вышивка, традиционное вязание крючком, традиционный ковер, обработка кожи, обработка камня, керамика, плетение, традиционные украшения, обработка металла, резьба по дереву и другое.

Ярмарку организовал Союз народных мастеров совместно с Министерством образования, культуры и исследований и муниципальными властями.

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