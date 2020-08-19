Притягательная красота: чего вы еще не видели на водохранилище Костешты-Стынка

Казалось бы, что можно особенного увидеть на водохранилище. Но стоит поехать на север Молдовы, чтобы понять всю необыкновенность этого места, посещение которого вас непременно вдохновит.

Водохранилище Костешты-Стынка считается одним из самых красивых мест в Молдове. На берегах крупнейшего водоема каждый может найти себе подходящее развлечение. Может разместиться в пансионате, может организовать более "дикий" отдых, в палатках, а может устроить экотуристическую путевку.

Костештское водохранилище - одно из самых крупных в Молдове. Плотина сдерживает более тысячи кубометров воды.

Так почему все-таки его название со стороны Молдовы - Костешты? Оно идет от наименования местного села. История этого населенного пункта начинается в конце 16 века, когда на берегу реки Прут было построено дворянское поместье. Дворянина звали Костикэ (Костел) – вот отсюда и пошло название.

К середине 20-го века село Костешты находилось на месте водохранилища Костешты-Стынка.

Смотрите в фотоленте, как выглядит живописная красота этого удивительного места.

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