Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда

Несмотря на тяжелый год для пчеловодов, на продажу выставлены разные сорта меда: липовый, акациевый, цветочный и даже лавандовый.

В Кишиневе - настоящий праздник меда. Специальная ярмарка, где можно найти самые разные сорта меда, работает для жителей и гостей столицы до 23 августа.

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Мероприятие организовано Национальной ассоциацией пчеловодов Молдовы к их профессиональному дню, который отмечают в нашей стране 19 августа.

Ярмарка открыта не только для того, чтобы все могли себе закупить "золотое лакомство", но и чтобы напомнить о том, как нелегка работа пчеловодов.

Помимо сложной работы по уходу за пчелами, у этих специалистов тоже бывает свой неурожай. Так получилось и в этом году - из-за неблагоприятных климатических условий было собрано на 30 процентов меньше меда, чем годами ранее.

Председатель профильной ассоциации Ион Максим подтвердил, что 2020 год стал самым сложным для молдавских пасечников. Причины - засуха, затем заморозки и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца.

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"Майского меда мы собрали не более 20 процентов от урожая прошлых лет. Акациевого экспортеры в этом году не соберут даже на одну полную машину", – заявил он.

Меда не хватит даже для зимовки насекомых. Для этого необходимы около 15-20 килограммов продукта на каждую пчелиную семью. Чтобы пчелы выжили, их придется постоянно подкармливать сахарным сиропом.

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