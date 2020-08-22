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Пчелы, юрты, ярмарки и протесты: фотоподборка самых ярких событий недели

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  • Ветряные турбины.
  • Пасека в Молдове.
  • Музей в селе Чутешты Ниспоренского района.
  • Юрточная деревня в Молдове.
  • Юрточная деревня в Молдове.
  • Мусорная свалка во Флорештах.
  • Полиция не пускает протестующих аграриев въехать в столицу по шоссе Кишинев - Хынчешты.
  • Протесты аграриев у въезда в Сынжеру.
  • Протесты аграриев в Каушанах.
  • Ярмарка меда в Кишиневе.
  • Ярмарка изделий народных мастеров в центре Кишинева.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Ветряные турбины.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200822/31388524/pchely-yurty-yarmarki-i-protesty-fotopodborka-samykh-yarkikh-sobytiy-nedeli.html

Ветер странствий зовет в дорогу, но далеко от дома в пандемию не уехать. Поэтому все внимание - родному краю. Здесь тоже есть на что посмотреть, особенно если речь о творениях человеческих рук. Подробнее - в фотоленте недели.

Когда объединяются человеческая мысль и сила природы, возникает, например... ветряной двигатель. И стихия начинает служить нам в быту. Вообще, знания во взаимодействии с природой дают прекрасные результаты. Например, пчеловодство. Трудолюбивые насекомые обеспечивают человека своим бесценным продуктом - медом. Кстати, ярмарка, где можно найти самые разные его сорта, работает для жителей и гостей столицы до 23 августа.

Ярмарка меда в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus.
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
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Ну а если хочется отдыха, - добро пожаловать в юрту. Далеко ехать не надо, этнографическая деревня расположилась в Каларашском районе. Дерево, войлок, кожа - все, что нужно для строительства, человек тоже взял у природы. Уголок Центральной Азии в Молдове очень популярен!

Фантазии человеческой нет предела, и это прекрасно иллюстрируют изделия народных мастеров. Что только не творят они из глины, соломки, меха, кожи! Ну и, конечно, ставшая искусством вышивка, целые картины из национальных орнаментов. Кстати, интересные экспонаты хранит музей села Чутешты.

А когда силы природы гневаются, человеку приходится нелегко. Особенно тем, кто посвятил себя возделыванию земли. Молдавские аграрии в отчаянии: засуха, град - урожая нет, уничтожен посевной материал... Протесты, возмущения земледельцев - также в фотоподборке недели. 

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