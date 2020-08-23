Самые яркие фото с автопробега и церемонии в честь освобождения Молдавии

В воскресенье состоялся масштабный автопробег от мемориала "Вечность" в Кишиневе до комплекса "Шерпенский плацдарм", который находится в 70 километрах от столицы. Как это было, смотрите в фотоленте Sputnik.

Необычные раритетные автомобили, некоторые из которых даже прошли Великую Отечественную войне, длинная колонна из современных машин, флаги Победы, поздравления, море цветов и минута молчания в память о погибших у Вечного огня на "Шерпенском плацдарме". Так отметили в республике 76-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистской оккупации.

В торжественной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, посол Российской Федерации Олег Васнецов, депутаты парламента республики, ветеранами Великой Отечественной войны.

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