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Самые яркие фото с автопробега и церемонии в честь освобождения Молдавии

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  • Две сотни машин, в том числе, ретро-автомобили, приняли участие в автопробеге Кишинев-Шерпены в честь 76-й годовщины освобождения Молдавии от фашисткой оккупации.
  • Раритетные автомобили для автопробега были восстановлены членами клуба Авторетротюнинг.
  • Десятки отполированных до блеска машин выстроились утром в воскресенье вблизи мемориала Вечность в Кишиневе.
  • У каждого транспортного средства своя история.
  • В акции приняли участие люди разных возрастов. Все они были объединены одним - отдать дань памяти и огромного уважения тем, кто отдал свои жизни во имя мирного будущего, кто не жалел себя на фронте и в тылу.
  • А автопробеге принял участие и президент Молдовы Игорь Додон. Из Кишинев до Шерпен глава государства решил отправиться не на своем автомобиле, а на кабриолете Победа. Президент занял место рядом с водителем.
  • Конечной точкой заезда стал мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм, который находится в 70 километрах от Кишинева.
  • Здесь состоялась торжественная церемония, посвященная 76-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
  • В торжественной церемонии приняли участие президент, депутаты парламента Молдовы, дипломаты, аккредитованные в стране, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие.
  • Со словами напутствия выступили перед собравшимися ветераны.
  • Президент Молдовы возложил цветы в Вечному огню.
  • Цветов было очень много...
  • В торжественной церемонии принял посол России Олег Васнецов. В комментарии Sputnik глава дипмиссии заявил, что день освобождения Молдавии - это святая дата для республики.
  • В годовщину освобождения Молдавии на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм всегда многолюдно.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Две сотни машин, в том числе, ретро-автомобили, приняли участие в автопробеге Кишинев-Шерпены в честь 76-й годовщины освобождения Молдавии от фашисткой оккупации.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200823/31406223/samye-yarkie-photo-s-avtoprobega-i-tseremonii-v-chest-osvobozhdeniya-moldavii.html

В воскресенье состоялся масштабный автопробег от мемориала "Вечность" в Кишиневе до комплекса "Шерпенский плацдарм", который находится в 70 километрах от столицы. Как это было, смотрите в фотоленте Sputnik.

Необычные раритетные автомобили, некоторые из которых даже прошли Великую Отечественную войне, длинная колонна из современных машин, флаги Победы, поздравления, море цветов и минута молчания в память о погибших у Вечного огня на "Шерпенском плацдарме". Так отметили в республике 76-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистской оккупации.

В торжественной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, посол Российской Федерации Олег Васнецов, депутаты парламента республики, ветеранами Великой Отечественной войны.

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