Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото

Совсем скоро в учебных заведениях страны прозвучит первый звонок. Как будет обеспечена противоэпидемическая безопасность в школах в условиях пандемии COVID-19 – смотрите в фотоленте Sputnik.

В этом году возобновление занятий будет особенным: пандемия COVID-19 внесет коррективы в учебный процесс.

В кишиневском лицее "Михай Витязул" активно готовятся к первому сентября: адаптируют кабинеты к новым противоэпидемическим требованиям. За партой будет сидеть только один ученик, а классы должны быть обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками.

Подготовка школ к новому учебному году - видео>>>

Ученики будут заходить в лицей через разные двери, на входе будут измерять температуру.

"Для нас важно, чтобы дети посещали школу и при этом придерживались противоэпидемических мер, привыкли соблюдать требуемое расстояние, мыть руки после каждого урока. Для этого все кабинеты оборудованы краном с водой", – рассказала Нелли Березовски, директор лицея "Михай Витязул".

В образовательном учреждении уроки будут длиться по 30 минут, а процесс обучения организуют в две смены: до и после обеда.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova