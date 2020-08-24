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Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1797)
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  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
  • Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt
© Sputnik / Mihai Caraus.
В столичном лицее "Михай Витязул" активно готовятся к возобновлению занятий: проводят ремонтные работы и вводят противоэпидемические меры.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31380273.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200824/31415849/kak-moldavskie-shkoly-gotovyatsya-k-novomu-uchbenomu-godu-foto.html

Совсем скоро в учебных заведениях страны прозвучит первый звонок. Как будет обеспечена противоэпидемическая безопасность в школах в условиях пандемии COVID-19 – смотрите в фотоленте Sputnik.

В этом году возобновление занятий будет особенным: пандемия COVID-19 внесет коррективы в учебный процесс.

В кишиневском лицее "Михай Витязул" активно готовятся к первому сентября: адаптируют кабинеты к новым противоэпидемическим требованиям. За партой будет сидеть только один ученик, а классы должны быть обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками.

Подготовка школ к новому учебному году - видео>>>

Ученики будут заходить в лицей через разные двери, на входе будут измерять температуру.

"Для нас важно, чтобы дети посещали школу и при этом придерживались противоэпидемических мер, привыкли соблюдать требуемое расстояние, мыть руки после каждого урока. Для этого все кабинеты оборудованы краном с водой", – рассказала Нелли Березовски, директор лицея "Михай Витязул".

В образовательном учреждении уроки будут длиться по 30 минут, а процесс обучения организуют в две смены: до и после обеда.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1797)

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