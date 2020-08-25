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Кто из животных подвержен коронавирусу наравне с человеком - фото

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1804)
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Побережье Средиземного моря в Тель-Авиве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/18/31420937.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200825/31421930/zhivotnye-coronavirus-photo.html

Авторы работы предупредили, что исследование еще нужно подтвердить экспериментально — пока оно не может считаться абсолютно точным. Но список животных в нем представлен.

Ученые представили перечень 410 видов позвоночных, которые могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. Оказалось, самому высокому риску подвержены человек и близкие к нему приматы. Об этом, со ссылкой на исследования ученых, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Правда, уточняется, что исследование еще нужно подтвердить экспериментально — пока оно не может считаться абсолютно точным.

© AP Photo / Yui Mok
Приведет ли пандемия всех нас к новому миру
Ранее Французское агентство санитарной безопасности (Anses) заявило, что домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении нового типа коронавируса, то есть не являются его переносчиками. Позже Россельхознадзор распространил аналогичное заявление Всемирной организации по охране здоровья животных.

Если говорить конкретно о COVID-19, который инициировал пандемию, то этот вирус для домашних животных не опасен. Но семейство коронавирусов разнообразно, и есть виды, которые поражают и домашних животных.

У кошек коронавирусы могут вызвать энтерит разной степени тяжести, который иногда может мутировать в вирусный перитонит, чаще всего заканчивающийся смертью животного. У собак отмечают тоже два типа коронавирусной инфекции: кишечную и респираторную. Обычно коронавирус поражает щенков и котят, а также животных при вольерном или скученном содержании в питомниках. У взрослых особей болезнь обычно протекает в легкой форме. Антитела к различным коронавирусам обнаруживаются более чем у 50% кошек и собак

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1804)


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