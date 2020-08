Кто из животных подвержен коронавирусу наравне с человеком - фото

Ученые представили перечень 410 видов позвоночных, которые могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. Оказалось, самому высокому риску подвержены человек и близкие к нему приматы. Об этом, со ссылкой на исследования ученых, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Правда, уточняется, что исследование еще нужно подтвердить экспериментально — пока оно не может считаться абсолютно точным.

Ранее Французское агентство санитарной безопасности (Anses) заявило, что домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении нового типа коронавируса, то есть не являются его переносчиками. Позже Россельхознадзор распространил аналогичное заявление Всемирной организации по охране здоровья животных.

Если говорить конкретно о COVID-19, который инициировал пандемию, то этот вирус для домашних животных не опасен. Но семейство коронавирусов разнообразно, и есть виды, которые поражают и домашних животных.

У кошек коронавирусы могут вызвать энтерит разной степени тяжести, который иногда может мутировать в вирусный перитонит, чаще всего заканчивающийся смертью животного. У собак отмечают тоже два типа коронавирусной инфекции: кишечную и респираторную. Обычно коронавирус поражает щенков и котят, а также животных при вольерном или скученном содержании в питомниках. У взрослых особей болезнь обычно протекает в легкой форме. Антитела к различным коронавирусам обнаруживаются более чем у 50% кошек и собак

