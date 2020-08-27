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Праздничные мероприятия в Молдове по случаю Дня независимости - фото

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  • Власти возложили цветы к памятнику Скорбящей матери на мемориале Вечность
  • Власти возложили цветы к памятнику Скорбящей матери на мемориале Вечность
  • Власти возложили цветы к памятнику Скорбящей матери на мемориале Вечность
  • Власти возложили цветы к памятнику Скорбящей матери на мемориале Вечность
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și Ion Chicu au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Capitalei.
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
© Photo : Miroslav Rotari.
Зинаида Гречаная, Игорь Додон и Ион Кику.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31457067.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200827/31460223/rukovodstvo-moldovy-vozlozhilo-tsvety-po-sluchayu-dnya-nezavivisimosti.html

Молдова отмечает 29-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В связи с памятной датой руководство страны возложило цветы к памятникам в столице.

Молдова празднует 29 лет с момента провозглашения независимости. Программа праздничных мероприятий в этом году отличается от того, что было в прошлые года. День независимости в Молдове стартовал в Кишиневе с возложения цветов на мемориале и к памятнику Штефану чел Маре. 

Руководство страны возложило цветы к памятнику Штефану чел Маре
© Photo : Facebook / Dodon Igor
С днем рождения, Молдова: власти поздравили граждан с Днем независимости

Цветы возлагали президент Игорь Додон вместе с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной, а также парламентарии, представители дипломатических миссий и различных организаций.

В связи с пандемией власти решили отменить все массовые мероприятия. Остались лишь официальные церемонии, где не было большого количества людей.

За независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в указанный день подписали и декларацию о независимости. То заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".

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