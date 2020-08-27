Праздничные мероприятия в Молдове по случаю Дня независимости - фото

Молдова празднует 29 лет с момента провозглашения независимости. Программа праздничных мероприятий в этом году отличается от того, что было в прошлые года. День независимости в Молдове стартовал в Кишиневе с возложения цветов на мемориале и к памятнику Штефану чел Маре.
Цветы возлагали президент Игорь Додон вместе с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной, а также парламентарии, представители дипломатических миссий и различных организаций.
В связи с пандемией власти решили отменить все массовые мероприятия. Остались лишь официальные церемонии, где не было большого количества людей.
За независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в указанный день подписали и декларацию о независимости. То заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
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