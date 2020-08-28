В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото

В столичном парке "Ла Извор" состоялось торжественное открытие первого в республике стадиона для пляжного футбола. Как это было - в фотоленте Sputnik.

В торжественной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, глава Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко, депутаты парламента, представители правительства и примэрии (мэрии) Кишинева.

Современная арена была возведена в рекордные сроки профильной федерацией при поддержке ФИФА и столичного мунсовета. Стадион рассчитан на 1100 мест (224 из них - VIP-трибуны). При этом предусмотрена возможностью расширения трибун для размещения еще 500 зрителей.

По словам президента Игоря Додона, "ареной для пляжного футбола можно пользоваться круглый год, независимо от погоды, в том числе проводить соревнования по другим видам спорта, таким как пляжный волейбол, мини-футбол или контактные виды спорта. Также внутри стадиона можно проводить различные культурно-развлекательные мероприятия, ведь он трансформируется благодаря мобильной платформе с искусственным покрытием".

"Открытие арены для пляжного футбола является примером эффективного сотрудничества между муниципалитетом и Молдавской федерацией футбола. Только объединив усилия всех органов власти, можно реализовать столь важные задачи. Уверен, что на этой арене пройдут престижные спортивные соревнования, которые увенчаются громкими победами, а тренеры будут воспитывать спортсменов, которые прославят нашу страну за рубежом", - отметил глава государства.

В свою очередь, руководитель Молдавской федерации футбола отметил, что на этой арене будут проводиться международные матчи по всем летним видам спорта. Что касается зимних видов, то, как пояснил Олейниченко, их также смогут проводить на данном стадионе, так как технология позволяет сделать арену крытой с сентября до мая.

ФИФА покрыла 80% расходов на строительство стадиона (1 миллион евро), остальные 20% вложила Молдавская федерация футбола. Теперь площадь в 0,7 гектара в парке "Ла Извор" на 25 лет сдана в аренду МФФ.

В конце августа на арене должны были пройти игры Euro Beach Soccer League, однако из-за ситуации с коронавирусом международные соревнования было решено отложить. В то же время с 26 октября по 3 ноября на стадионе запланированы игры первого межконтинентального кубка по мини-футболу. Уже подтвердили свое участие сборные стран с пяти континентов.

Кроме того, в МФФ уже поступили другие заявки на проведение различных соревнований, в том числе чемпионата Европы по пляжному регби в мае-июне 2021 года.

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