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Фотоподборка самых ярких событий недели - чем жила Молдова 7 дней

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  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
  • Ремонт дороги на улице Албишоара
  • Очистка реки Бык в Кишиневе
  • Târg școlar 2020
  • Город Кишинёв
  • По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
  • Праздничное мероприятие в президентуре по случаю Дня независимости Молдовы
  • Инаугурация спортивной арены Ла Извор
  • Инаугурация спортивной арены Ла Извор
  • Инаугурация спортивной арены Ла Извор
  • Голуби и люди
© Sputnik / Mihai Caraus.
Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдовы.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200829/31476304/fotopodborka-samykh-yarkikh-sobytiy-nedeli-chem-zhila-moldova-7-dney.html

На уходящей неделе в Молдове состоялись значимые для страны и ее столицы события, фотообъектив корреспондентов Sputnik Молдова зафиксировал многие из них.

Одним из самых ярких событий недели стал автопробег и другие памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине с момента проведения Ясско-Кишиневской операции и освобождения Молдавии.

Также минувшая семидневка ознаменовалась празднованием Дня независимости страны и открытием нового и современного стадиона для пляжного футбола в парке "Ла Извор" в Кишиневе.

И в целом Кишинев в конце августа стал особенно красивым - подернутая легкой желтизной листва служит напоминанием о том, что скоро осень. Самые яркие события минувшей недели смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова.

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Теги:
неделя, Молдова, фото


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