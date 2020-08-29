Фотоподборка самых ярких событий недели - чем жила Молдова 7 дней

На уходящей неделе в Молдове состоялись значимые для страны и ее столицы события, фотообъектив корреспондентов Sputnik Молдова зафиксировал многие из них.

Одним из самых ярких событий недели стал автопробег и другие памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине с момента проведения Ясско-Кишиневской операции и освобождения Молдавии.

Также минувшая семидневка ознаменовалась празднованием Дня независимости страны и открытием нового и современного стадиона для пляжного футбола в парке "Ла Извор" в Кишиневе.

И в целом Кишинев в конце августа стал особенно красивым - подернутая легкой желтизной листва служит напоминанием о том, что скоро осень. Самые яркие события минувшей недели смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova