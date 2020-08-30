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Самые яркие фото недели: подборка с 22 по 28 августа

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  • Вид сверху на соленое озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
Танк Т-55А в статичной экспозиции выставки на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1c/31469046.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200830/31470123/samue-yarkie-photo-nedeli-podborka-22-28-avgusta.html

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Самые ярки снимки, сделанные в разных обстоятельствах и в различных географических точках планеты, складываются в калейдоскопический портрет уходящей недели. Выставка на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2020", конкурс "Танковый биатлон-2020", протесты недалеко в Иерусалиме, коронивирусные сводки, Международный джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - чем еще запомнилась уходящая семидневка, смотрите в фотоленте Sputnik.

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