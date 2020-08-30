Самые яркие фото недели: подборка с 22 по 28 августа

Самые ярки снимки, сделанные в разных обстоятельствах и в различных географических точках планеты, складываются в калейдоскопический портрет уходящей недели. Выставка на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2020", конкурс "Танковый биатлон-2020", протесты недалеко в Иерусалиме, коронивирусные сводки, Международный джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - чем еще запомнилась уходящая семидневка, смотрите в фотоленте Sputnik.

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