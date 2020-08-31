Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали

Торжественное открытие Екатерининского парка в центре Тирасполя состоится вечером 1 сентября, однако он уже стал любимым местом отдыха для жителей города.

Несмотря на пандемию и еще действующий в Приднестровье карантин, каждый вечер тираспольчане идут семьями прогуляться по новому парку, разбитому в самом центре города. Он носит имя Екатерины Великой, благодаря которой и появился этот город на Днестре - это дословный перевод наименования Тирасполя.

Некоторые работы в парке еще не завершены, они будут продолжаться и после официального, торжественного его открытия в первый день сентября в вечернее время, когда чаще всего по нему и гуляют тираспольчане после работы, да и на выходные. Однако недоработки не смущают местных жителей, они уже облюбовали парк и семьями приходят прогуляться по нему. И то тут, то там слышны слова восхищения: как красиво, какая аллея?!

Парк создан с Екатерининским размахом. Во-первых, невероятные размеры. Он раскинулся по обе стороны самой главной улицы и площади города, захватив и набережную у реки Днестр. Во-вторых, на таком огромном пространстве удалось уместить все возможные виды отдыха и развлечения. От спортивных полей и площадок для катка до мест, где можно в удовольствие посидеть, отдавшись созерцанию струящейся воды в фонтанах, зеленых лужаек, деревьев, патриаршего пруда, лебедей, гордо проплывающих мимо.

И, конечно, здесь раздолье для того, чтобы погулять или покататься на велосипеде или другом мобильном средстве передвижения. Ведь пространство большое, и каждому найдется свое место.

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