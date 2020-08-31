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Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали

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  • В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его назвали Екатерининским в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
  • Еще не состоялось официального перерезания красной ленточки по случаю появления в городе парка, а у него уже есть почитатели. Вечерами его аллеи наполняются людьми - жителями города, которые приходят сюда целыми семьями.
  • В парке несколько фонтанов. Они разбиты вдоль аллей, или аллеи разбиты вдоль них. Сложно сказать, как будет точнее.
  • Здесь много лужаек - зеленых, с цветами или без них, с деревьями, которые оберегли от спиливания.
  • Снуют тут и там ребята, кто на велосипеде, кто на самокате, кто на гироскутере.
  • И, конечно, не обходится без фото на память на фоне красивого пейзажа.
  • Одну из частей парка, раскинувшегося по две стороны от центральной площади, предваряет главный памятник Тирасполя - русскому полководцу Александру Суворову. Именно он по велению Екатерины Великой прибыл на берега Днестра, дабы основать город Тирасполь.
  • А это трибуны на главной площади имени Александра Суворова. 2 сентября здесь пройдет парад Победы. После мероприятия эти конструкции переместят на спортивные площадки в Екатерининском парке, и они будут служить уже болельщикам.
© Sputnik / Irina Leahova
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его назвали Екатерининским в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1f/31497726.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200831/31498391/Ekaterininskiy-park-v-Tiraspole-ne-otkryli-no-zhiteli-goroda-ego-uzhe-oblyubovali.html

Торжественное открытие Екатерининского парка в центре Тирасполя состоится вечером 1 сентября, однако он уже стал любимым местом отдыха для жителей города.

Несмотря на пандемию и еще действующий в Приднестровье карантин, каждый вечер тираспольчане идут семьями прогуляться по новому парку, разбитому в самом центре города. Он носит имя Екатерины Великой, благодаря которой и появился этот город на Днестре - это дословный перевод наименования Тирасполя.

Некоторые работы в парке еще не завершены, они будут продолжаться и после официального, торжественного его открытия в первый день сентября в вечернее время, когда чаще всего по нему и гуляют тираспольчане после работы, да и на выходные. Однако недоработки не смущают местных жителей, они уже облюбовали парк и семьями приходят прогуляться по нему. И то тут, то там слышны слова восхищения: как красиво, какая аллея?!

Парк создан с Екатерининским размахом. Во-первых, невероятные размеры. Он раскинулся по обе стороны самой главной улицы и площади города, захватив и набережную у реки Днестр. Во-вторых, на таком огромном пространстве удалось уместить все возможные виды отдыха и развлечения. От спортивных полей и площадок для катка до мест, где можно в удовольствие посидеть, отдавшись созерцанию струящейся воды в фонтанах, зеленых лужаек, деревьев, патриаршего пруда, лебедей, гордо проплывающих мимо.

И, конечно, здесь раздолье для того, чтобы погулять или покататься на велосипеде или другом мобильном средстве передвижения. Ведь пространство большое, и каждому найдется свое место.

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Теги:
парк, Приднестровье


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В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
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