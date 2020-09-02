В Тирасполе открыли самый большой парк в городе - Екатерининский: как это было

В главном городе Приднестровья прошла церемония открытия Екатерининского парка, который разбит по две стороны центральной площади Тирасполя, носящей имя Александра Суворова.

В Тирасполе состоялось открытие Екатерининского парка - самого большого в городе. Размеры его поистине соответствуют масштабу личности российской императрицы Екатерины Великой, благодаря которой более 200 лет назад появился город на Днестре - такой дословный перевод названия города Тирасполя.

Символичную красную ленту разрезали на входной арке грандиозного парка, раскинувшегося по обе стороны главной площади города, носящей имя знаменитого русского полководца, который был отправлен императрицей на берега Днестра для того, чтобы основать Тирасполь. Этот сюжет был сыгран актерами приднестровского театра у входной арки.

Памятник Суворова много лет венчает архитектурный ансамбль площади. Теперь напротив него установлен памятник Екатерине Великой. Его открытие также состоялось после официальной презентации парковой зоны.

"Проекты, какими бы точными и красочными они ни были на бумаге, это всегда что-то неопределенное, порой иллюзорное. Мы ставим цели и стремимся к ним, но не можем точно знать, каким будет итог. И вот сейчас результат колоссальной работы перед всеми нами – перед теми, кто верил и работал над реализацией задуманного, и теми, кто сомневался, возражал, критиковал", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на открытие Екатерининского парка.

По его словам, Екатерининский парк вобрал в себя площадь Суворова и сквер де Волана, став не только досуговым, но и историко-культурным и даже своего рода образовательно-воспитательным центром. И действительно, в нем нашлось место для всех видов спорта, отдыха и развлечения.

Каскады фонтанов, патриарший пруд с лебедями, ротонды и множество разных скамеечек, бесконечные зеленые лужайки с сохраненными деревьями, с живыми цветами и зеленый лабиринт, который в перспективе поднимется в живую изгородь.

Особая гордость - парковая зона физической культуры и здорового образа жизни. В нее вошли поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, беговая дорожка, площадки для занятий воркаутом и настольным теннисом, шахматное поле с ростовыми фигурами. Тут и километровая тропа здоровья, разбитая на несколько разнонаклонных участков, и новый роллердром, который, по задумке авторов проекта, в зимний период сможет трансформироваться в каток.

При этом максимально отображена история Тирасполя и приднестровского края. Многочисленные таблички напоминают об исторических датах и фактах. Здесь воссоздана и мини-копия Срединной крепости, откуда зарождался Тирасполь и еще много моментов, которые так или иначе окунают посетителей парка в вековую историю города.

Площадь Екатерининского парка велика, она превышает 19 гектаров.

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