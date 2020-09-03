Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль

Открытие 77-го Венецианского международного кинофестиваля прошло в среду. После начала пандемии коронавируса это крупнейшее событие в мире кино первым проводится в режиме офлайн.

Итальянский остров Лидо в очередной раз стал местом проведения Венецианского международного кинофестиваля - 77-го по счету. Мероприятие открылось 2 сентября.

Торжественную церемонию вела итальянская актриса Анна Фольетта ("Идеальные незнакомцы", "Американец").

Смотр впервые за 11 лет открыла итальянская картина - драма Даниэле Лукетти "Фамильный узел". Лента вошла во внеконкурсную программу художественного кино.

В основном конкурсе 77-го Венецианского международного кинофестиваля - 18 фильмов, в том числе историческая драма российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".

За главный приз фестиваля - "Золотого льва" — также поборятся ленты Хилала Байдарова, Эммы Данте, Николь Гарсии, Киёси Куросавы, Корнеля Мундруцо, Сузанны Никкьярелли, Клаудио Ноче, Джанфранко Рози, Хлои Чжао.

В состав жюри конкурса вошли мериканский актёр Мэтт Диллон, австрийский режиссёр Вероника Франц, британская постановщица Джоанна Хогг, итальянский писатель Никола Ладжойа, немецкий режиссёр Кристиан Петцольд и французская актриса Людивин Санье. Возглавила жюри австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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Как и в предыдущие годы, программой фестиваля предусмотрено вручение почетных "Золотых львов" - за вклад в мировой кинематограф. На сей раз приза удостоены режиссёр и сценарист из Гонконга Энн Хуэй и британская актриса Тильда Суинтон.

Венецианский кинофестиваль считается старейшим. Впервые этот смотр прошёл в рамках Венецианской биеннале 1932 года, а затем стал проводиться каждый год, чаще в августе-сентябре. В 1936 году впервые было назначено международное жюри.

Главной награды, "Золотого льва", в прошлом году удостоился фильм Тодда Филлипса "Джокер".

Лауреатами Венецианского фестиваля неоднократно становились и российские кинематографисты. "Золотого льва" в свое время получили ленты Александра Сокурова, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Звягинцева.

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