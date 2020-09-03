Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях

Среди самых активных участников протестных акций в Белоруссии было немало женщин. "Вооружившись" цветами и белыми флагами с красной полосой, они вышли на центральную площадь Минска. Женские лица белорусского протеста - в нашей фотоленте.

Площади и улицы страны не раз оказывались "захваченными" женщинами. Многие были одеты в белое или обернулись бело-красно-белым флагом, который использует оппозиция. Под эти цвета некоторые участницы протеста стилизовали даже зонты. Женщины держали в руках цветы - в знак того, что акция носит мирный характер.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко победил на них в шестой раз. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Однако, по мнению оппозиции, победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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